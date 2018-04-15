Пятеро детей потерялись сегодня на кладбище Святого Лазаря (ФОТО)

Их нашли патрульные инспекторы, которые следили за общественным порядком на “Дойне”.

Как сообщает Национальный инспекторат патрулирования, речь о трех девочках и двух мальчиках в возрасте от 5 до 13 лет. Все они были возвращены родителям.

Национальный инспекторат патрулирования призывает родителей тщательнее следить за детьми в местах массового скопления людей и убедиться в том, что они знают такую нужную информацию, как имена родных, их номера телефонов и домашний адрес, на тот случай, если они вдруг потеряются.