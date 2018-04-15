Пятеро детей потерялись сегодня на кладбище Святого Лазаря (ФОТО)

Пятеро детей потерялись сегодня на кладбище Святого Лазаря (ФОТО)

Их нашли патрульные инспекторы, которые следили за общественным порядком на “Дойне”. 

Как сообщает Национальный инспекторат патрулирования, речь о трех девочках и двух мальчиках в возрасте от 5 до 13 лет. Все они были возвращены родителям.

Национальный инспекторат патрулирования призывает родителей тщательнее следить за детьми в местах массового скопления людей и убедиться в том, что они знают такую нужную информацию, как имена родных, их номера телефонов и домашний адрес, на тот случай, если они вдруг потеряются.

 

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