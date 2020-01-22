Пять случаев гипотермии было зарегистрировано в Молдове всего за неделю

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На прошлой неделе на территории страны было зарегистрировано пять случаев гипотермии. Три из них были зафиксированы 15 января, ещё два – 19 января.

По данным Национальной службы догоспитальной скорой медицинской помощи, после того, как пациентам была оказана первая помощь, они были доставлены в медучреждения, передаёт publika.md. Кроме этого, в период с 13 по 19 января 36 человек получили ожоги. Из них 22 пациент, среди которых 10 детей, были госпитализированы.

Всего на прошлой неделе в скорую помощь обратились 15 609 граждан.