Пять случаев гипотермии было зарегистрировано в Молдове всего за неделю

Пять случаев гипотермии было зарегистрировано в Молдове всего за неделю

На прошлой неделе на территории страны было зарегистрировано пять случаев гипотермии. Три из них были зафиксированы 15 января, ещё два – 19 января.

По данным Национальной службы догоспитальной скорой медицинской помощи, после того, как пациентам была оказана первая помощь, они были доставлены в медучреждения, передаёт publika.md. Кроме этого, в период с 13 по 19 января 36 человек получили ожоги. Из них 22 пациент, среди которых 10 детей, были госпитализированы.

Всего на прошлой неделе в скорую помощь обратились 15 609 граждан.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md