Пять с половиной лет отсидит житель Сынжерейского района за кражу и попытку изнасилования

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Генеральная прокуратура объявила о решении Единецкого суда и вынесении обвинительного приговора в отношении мужчины, который напал на 87-летнюю женщину, попытался её изнасиловать и украл 3 000 леев.

48-летний обвиняемый, уроженец Сынжерейского района, приехал в Бричаны на сезонную работу в июле 2019 года. Изрядно выпив, он проник ночью в дом жительницы села Трестиень и украл деньги. Более того, он попытался совершить акт сексуального насилия, однако не смог реализовать задуманное.

1 ноября, по требованию прокуратуры Бричан, мужчина был приговорён к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев.