Пять преподавателей оказались на скамье подсудимых из-за крупных взяток

Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд дело, возбуждённое в отношении пяти педагогов учебного центра в области энергетики и электроники в Кишиневе, которым инкриминируется пассивная коррупция.

Согласно материалам дела, преподаватели систематически просили и брали деньги у студентов за ликвидацию задолженностей по различным дисциплинам. Согласно собранной следователями информации, суммы взяток составляли от 300 до 1400 леев. Более того, они намеренно создавали трудности для тех студентов, которые отказывались «скидываться» на оценку. В особенности это касалось студентов, обучающихся на последних курсах.

Для получения доказательств в коррумпированности преподавателей было осуществлено несколько передач денег под контролем офицеров НАЦ. Двое преподавателей были взяты «с поличным». Деньги были обнаружены в столах в их кабинетах.

Стоит отметить, что обвиняемые признали свою вину. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 400 тысяч леев и лишением права занимать определенные государственные функции или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.