Пять преподавателей могут сесть на 10 лет за платное избавление учеников от задолженностей

В отношении пяти преподавателей из учебного центра в области энергетики и электроники в Кишиневе заведено уголовное дело по обвинению в пассивной коррупции.

Они обвиняются в том, что систематически просили и брали деньги у студентов за ликвидацию задолженностей в различных дисциплинах. Согласно собранной следователями информации, суммы взяток составляли до 300 до 1400 леев.

Для получения доказательств в коррумпированности преподавателей было осуществлено несколько передач денег под контролем офицеров НАЦ. Двое преподавателей были взяты “с поличным” накануне, 20 сентября. Деньги были обнаружены в столах в их кабинетах.

Все пятеро были доставлены в НАЦ для проведения следственных мероприятий. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 400 тысяч леев и лишением права занимать определенные государственные функции или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.