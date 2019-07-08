Пять попыток подкупа патрульных было зарегистрировано всего за один день (ФОТО)

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Несмотря на то, что граждан страны регулярно предупреждают о последствиях взяточничества, некоторые все равно предлагают органам правопорядка деньги, чтобы их не привлекали к ответственности. Так, всего за один день в стране было зарегистрировано 5 попыток подкупа патрульных.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, первый случай был зафиксирован вчера в Бельцах, на улице Киев, где патрульные оштрафовали водителя автомобиля марки Toyota, который не пропустил пешеходов. Тем не менее 20-летний водитель из села Чолаку-Ноу Фалештского района попытался избежать наказания и предложил сотрудникам полиции 200 леев. Его предупредили, что дача взятки уголовно наказуема, однако водитель оставил деньги в служебном автомобиле патрульных.

Спустя 6 часов этот же сценарий повторился в столичном секторе Буюканы. Там патрульные заметили водителя автомобиля марки Ford Transit, который перевозил пассажиров, количество которых превышает технические характеристики транспортного средства. 39-летний водитель предложил полицейским «решить вопрос взаимовыгодно» за 150 леев. Правоохранители отказались брать деньги, однако водитель оставил их на заднем сидении служебного автомобиля.

Подобный случай произошёл на пересечении улиц А. Пушкин и Колумна в столице. Там 29-летняя женщина-водитель автомобиля марки Dacia проигнорировала дорожный знак «одностороннее движение», что стало причиной штрафа. Чтобы избежать наказания, женщина предложила патрульным 200 леев. Её предупредили о последствиях дачи взятки, но она оставила деньги в машине патрульных.

Спустя некоторое время подобный инцидент был зарегистрирован и в Оргееве, где 65-летний водитель Mercedes нарушил скоростной режим, после чего попытался подкупить сотрудника НИП, который заполнял протокол, предложив ему 400 леев. Полицейский отказался от взятки, но водитель положил деньги в его служебный автомобиль.

В Теленештах водитель также попытался откупиться от нарушения скоростного режима взяткой. Он попросил патрульного «закрыть глаза на нарушение» и предложил ему 200 леев. На этот раз деньги были оставлены в дверном кармашке автомобиля НИП.