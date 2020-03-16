Пять новых министров правительства Кику принесли присягу

Пять новых министров правительства Иона Кику принесли присягу в присутствии главы государства, премьер-министра и спикера парламента.

Так, вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции – Олег Цуля, министром обороны назначен Александр Пынзарь, министром образования, культуры и исследований – Игорь Шаров, министром экономики и инфраструктуры – Серджиу Райлян.

К назначенным министрам обратились президент и глава правительства.

– Спустя более чем 4 месяца у нас, наконец, есть стабильное парламентское большинство. Сегодня была создана Социал-демократическая платформа “За Молдову”. 4 месяца назад мы взяли ответственность за миноритарное правительство. Сегодня же у нас профессиональное, технократическое правительство, у которого есть поддержка большинства в парламенте. Впереди – множество вызовов. Нам предстоит решить многие вопросы, связанные с кризисом из-за пандемии, через который мы проходим и через который, уверен, мы успешно пройдем. Помните, что граждане ждут от вас результатов. Успехов и с Богом! – сказал Игорь Додон.

– У нас есть единственная партия – народ Республики Молдова. Ему мы служим, для него трудимся, – добавил Ион Кику.