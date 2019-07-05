Пять ДТП за сутки: ситуация на дорогах Приднестровья (ФОТО)

0

За минувшие сутки на дорогах Приднестровья зарегистрировано 5 ДТП. В Тирасполе зафиксировано 4 аварии, в селе Суклея – 1. Связаны они только с механическими повреждениями транспортных средств.

По данным mvdpmr.org, ДТП в Тирасполе произошло на неравнозначном перекрёстке улиц Балковской и Одесской. 35-летний тираспольчанин, управляя Opel, не уступил дорогу Volkswagen, который двигался по главной. Столкновения избежать не удалось.

Причиной второй аварии стало то, что тираспольчанин за рулём Toyota не выбрал безопасный боковой интервал. В результате этого он совершил наезд на припаркованный автомобиль той же марки.

Третье ДТП произошло на перекрёстке улицы К. Либкнехта и переулка Днестровский. Управляя Toyota, 30-летний водитель, разворачиваясь, заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части. Его автомобиль столкнулся с попутной Dacia. Следующая авария случилась на ул. К. Либкнехта. Там 25-летний водитель Nissan не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившуюся впереди Toyota.

Ещё одно ДТП произошло в селе Суклея Слободзейского района. При повороте направо 19-летний тираспольчанин не учёл безопасный боковой интервал и совершил столкновение с транспортным средством, движущимся во встречном направлении. Его Renault и встречный автомобиль Audi получили механические повреждения.