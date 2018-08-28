Пять ДТП за прошедшие сутки произошло в Приднестровье (ФОТО)

Две аварии зафиксированы в Тирасполе, две – в Бедерах, одна – в Дубоссарах. Погибших и раненых нет.

В Тирасполе около трёх часов дня столкнулись два автомобиля. Водитель такси Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшим впереди маршрутным такси № 2.

– Примерно в 17:30 в районе дома № 148 на ул. К. Либкнехта неизвестный гражданин, находясь за рулём своего ТС (не установлено), совершил наезд на автомобиль марки Opel. Нарушитель ПДД с места происшествия скрылся. Проводятся мероприятия по установлению его личности и местонахождения, – сообщили в МВД Приднестровья.

В Бендерах примерно в 08:40 водитель Nissan не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшими впереди двумя автомобилями Volkswagen и Mitsubishi. В 11:20 перед началом движения не убедился в безопасности манёвра водитель Nissan, совершив столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В Дубоссарском районе примерно в 12:30, водитель Opel, следуя по трассе из Дубоссар в Котовск, не выбрал безопасную скорость движения. На втором километре он не справился с управлением и попал в кювет, едва не выехав на поле с подсолнечником.

По всем фактам ДТП проводятся разбирательства.