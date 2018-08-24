Пять домов на столичной улице Вадул луй Водэ останутся без горячей воды на месяц

Termoelectrica начинает работы по модернизации важного сегмента теплосети с номинальным диаметром 1000 мм и длиной 200 метров, обеспечивающей более 25% жителей столицы тепловой энергией.

Работы стартовали сегодня, 24 августа, и продлятся до 25 сентября. В течение этого периода, чтобы избежать полного отключения от горячей воды потребителей Чекан и Рышкановки, на насосной станции №1 будет запущена система back-to-back, пишет publika.md.

В то же время, на протяжении всего периода проведения работ пять домов будет отключено от горячей воды. Речь о домах, расположенных по следующим адресам: ул. Вадул луй Водэ, 60, 62, 62/2, 60/1, 62/3.

Также на время работ, с 29 августа по 30 сентября, будет остановлено движение по улице Вадул луй Водэ, а точнее, на ее отрезке между ул. Отоваска и Думбрава Рошие.