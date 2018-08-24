Пять домов на столичной улице Вадул луй Водэ останутся без горячей воды на месяц

Пять домов на столичной улице Вадул луй Водэ останутся без горячей воды на месяц

Termoelectrica начинает работы по модернизации важного сегмента теплосети с номинальным диаметром 1000 мм и длиной 200 метров, обеспечивающей более 25% жителей столицы тепловой энергией.

Работы стартовали сегодня, 24 августа, и продлятся до 25 сентября. В течение этого периода, чтобы избежать полного отключения от горячей воды потребителей Чекан и Рышкановки, на насосной станции №1 будет запущена система back-to-back, пишет publika.md.

В то же время, на протяжении всего периода проведения работ пять домов будет отключено от горячей воды. Речь о домах, расположенных по следующим адресам: ул. Вадул луй Водэ, 60, 62, 62/2, 60/1, 62/3.

Также на время работ, с 29 августа по 30 сентября, будет остановлено движение по улице Вадул луй Водэ, а точнее, на ее отрезке между ул. Отоваска и Думбрава Рошие.

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