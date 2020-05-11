Пять человек пострадали в результате серьёзной аварии в Бачой (ВИДЕО)

Пять человек пострадали в результате серьёзной аварии в Бачой (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись в коммуне Бачой муниципия Кишинёв. В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров. Все были госпитализированы.

По данным пресс-службы столичной полиции, ДТП произошло вчера, 10 мая. У въезда в Бачой столкнулись Mercedes, за рулём которого находился 39-летний мужчина, и Volkswagen, управляемый 30-летним водителем. В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров Mercedes в возрасте от 30 до 39 лет. Все были госпитализированы. Полиция устанавливает виновного в инциденте. 

Кроме того, согласно полученной информации, за последние 48 часов в муниципии Кишинёв было задокументировано 39 аварий, в результате которых пострадали 8 человек.

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