Пять человек отравились угарным газом за двое суток

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В период с 11 по 13 января Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи зарегистрировал 6 845 обращений.

За последние 72 часа было зарегистрировано 48 случаев отравления, в том числе 5 случаев отравления угарным газом. 11 января в результате отравления угарным газом были госпитализированы 2 жителя Глодянского района. 12 января в Кагульском районе 2 человека были доставлены в больницу с тем же диагнозом. А 13 января от угарного газа пострадал житель Единецкого района. Пациенты получили догоспитальную медицинскую помощь, после чего были доставлены в больницу.

Кроме этого, за отчётный период 489 человек получили травмы. В результате 18 дорожно-транспортных происшествий пострадали 23 человека. 19 пациентов были доставлены в отделения неотложной помощи медицинских учреждений.

Бригады «скорой» оказали медицинскую помощь 693 пациентам, у которых была диагностирована острая вирусная респираторная инфекция, 390 из них – дети. В медицинские учреждения страны было госпитализировано 432 пациента: 155 взрослых и 277 детей.