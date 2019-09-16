Пять человек госпитализированы после аварии в Криулянах: водитель был пьяным (ФОТО)

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Пять человек были доставлены в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. ДТП произошло минувшей ночью в Криулянском районе. По данным полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Все пострадавшие находились в автомобиле марки Mercedes E 200. За рулём был 25-летний житель Дубоссар. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передаёт deschide.md.

После удара транспортное средство превратилось в груду металла. На место происшествия прибыла скорая помощь, полиция, а также спасатели, которые вызволили пассажиров и водителя из автомобиля. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу Криулян с травмами различной степени тяжести.

Известно, что водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.