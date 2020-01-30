Пьяный житель Конгаза угнал машину и попал на ней в аварию

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Пьяный житель села Конгаз угнал машину, но попал на ней в ДТП. Инцидент произошёл этой ночью.

Как сообщает gagauzinfo.md со ссылкой на пресс-службу управления полиции Гагаузии, в ночь на 30 января в Конгазе неизвестные угнали припаркованный автомобиль Volkswagen Golf, принадлежащий 36-летнему жителю села. Полиция выяснила, что угон совершил 19-летний житель Конгаза, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

После этого он совершил ДТП, в результате чего машина опрокинулась, а угонщик получил ушибы мягких тканей. С места аварии мужчина скрылся, но был найден правоохранительными органами. Тестирование преступника выявило наличие паров алкоголя 0,67 мг/л.

По факту случившегося проводится разбирательство.