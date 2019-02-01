Пьяный житель Григориополя решил напугать домочадцев и сообщил, что выпил ртуть

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Накануне вечером, изрядно подвыпив со своим братом, учинил скандал 38-летний житель Григориополя. Мужчина стал размахивать кулаками и бить посуду, а после заявил, что выпил содержимое градусника. Родственники дебошира вызвали бригаду врачей.

Мужчина отказался ехать в больницу и продолжил бушевать, пишет mvdpmr.org. На место происшествия прибыли милиционеры и спасатели, которые осмотрели дебошира, но не обнаружили осколков разбитого градусника и следов ядовитого вещества.

Мужчину всё же доставили в районную больницу. У него диагностировали сильное алкогольное опьянение, однако жидкого металла в организме не обнаружили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство. За мелкое хулиганство мужчине грозит штраф.