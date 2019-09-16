Пьяный житель Фалешт устроил утечку газа в доме, чтобы свести счёты с жизнью

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Молодой человек был госпитализирован после того, как в его доме взорвался газовый баллон. Инцидент произошёл вчера вечером в селе Редиул де Сус Фалештского района. По данным местной полиции, речь идёт о суициде.

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Фалешт Светлана Талпэ, пострадавшим оказался 30-летний местный житель. Он намеренно устроил взрыв газа, передаёт deschide.md.

– Сотрудники SRL “Bălți-Gaz” осуществили проверку, в результате чего было установлено, что взрыв произошёл из-за утечки газа в доме, устроенной намеренно. Согласно предварительным выводам, утечку газа устроил сам 30-летний пострадавший, который находился в нетрезвом состоянии и решил таким образом свести счёты с жизнью, – сообщила Светлана Талпэ.

По словам представителя инспектората полиции, в результате полученных травм пострадавший был госпитализирован в районную больницу Фалешт с диагнозом “термический ожог 1 и 3 степени на 50% поверхности тела”.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.