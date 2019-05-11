Пьяный житель Единец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП

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Пьяный мужчина проник в чужой двор и угнал автомобиль, однако ему не удалось далеко уехать, так как вскоре попал на угнанной машине в аварию.

По данным полиции, инцидент произошёл минувшей ночью. 20-летний житель Единец проник в чужой двор, откуда угнал автомобиль ВАЗ. Услышав шум во дворе, хозяин вышел, но уже не обнаружил свой автомобиль, передаёт protv.md. Потерпевший немедленно позвонил в полицию.

Спустя некоторое время автомобиль был найден – угонщик попал на нём в ДТП. Сотрудники полиции установили, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не справился с управлением и вылетел с трассы.

Угонщику грозит штраф в размере до 700 000 леев или до 3 лет тюремного заключения. Обстоятельства происшествия выясняются.