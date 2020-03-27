Пьяный житель Ботаники пытался выброситься из окна (ВИДЕО)

0

Пьяный житель Кишинёва пытался покончить с собой. Он грозился сброситься с 7-го этажа жилого дома на проспекте Дачия на Ботанике.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа. Мужчину удалось отговорить от суицида, он вернулся в квартиру.

Специалисты констатировали, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.