Пьяный житель Ботаники пытался выброситься из окна (ВИДЕО)

Пьяный житель Ботаники пытался выброситься из окна (ВИДЕО)

Пьяный житель Кишинёва пытался покончить с собой. Он грозился сброситься с 7-го этажа жилого дома на проспекте Дачия на Ботанике.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа. Мужчину удалось отговорить от суицида, он вернулся в квартиру.

Специалисты констатировали, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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