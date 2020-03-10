Пьяный водитель выпрыгнул из летевшего в кювет мотоблока и чудом избежал травм (ФОТО)

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Пьяный водитель мотоблока чудом избежал травм во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на выезде из села Абаклия Бессарабского района.

Авария случилась вчера, 9 марта, между Бессарабкой и Абаклией. Мужчина, ехавший за рулём мотоблока, совершил резкий манёвр и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось, но сам водитель успел на ходу из него выбраться, поэтому не пострадал.

Приехавшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции констатировали, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, передаёт gagauzinfo.md. Ведется следствие.