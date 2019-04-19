Пьяный водитель, укусивший полицейского, получил “суровое” наказание

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Пьяный житель Хынчешт, который укусил за палец патрульного, получил 20 суток ареста. По данным полиции, мужчина находится под стражей в столичной тюрьме №13, пишет jurnal.md.

Напомним, что 16 апреля патрульные инспекторы остановили автомобиль “ВАЗ”, водитель которого находился в состоянии сильного опьянения. На просьбы полиции предъявить удостоверение личности или права, он ответил отказом. Кроме того, мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

Однако на этом нарушитель не остановился. Мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес сотрудников полиции. Далее водитель укусил за палец одного из правоохранителей.

Дебошира доставили в инспекторат полиции Хынчешт, где мужчина повторно отказался от проверки на алкоголь. В отношении него было возбуждено уголовное дело за угрозы и насильственные действия, совершённые в отношении должностного лица.