Пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию в Оргееве (ФОТО, ВИДЕО)

Пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию в Оргееве (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобили марок Mercedes и BMW столкнулись вчера на въезде в город. 

Согласно информации полиции, в происшествии виновен 46-летний водитель Mercedes, который не уступил дорогу второму автовладельцу. Более того, очевидцы утверждают, что он сел за руль пьяным, однако количество содержания алкоголя в его крови определит медико-судебная экспертиза.

 

В результате происшествия виновник происшествия не пострадал, однако водитель BMW был госпитализирован с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет unimedia.info.

 

 

 

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