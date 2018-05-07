Пьяный водитель, сбивший насмерть полицейского, лишен свободы на 3 года и прав – на 4

Также ему предстоит выплатить ущерб потерпевшей стороне моральный ущерб в размере 200 тысяч леев.
Смертельное ДТП произошло 3 февраля текущего года возле села Кошница Дубоссарского района. Там мужчина, управлявший BMW, потерял контроль над рулем и сбил человека, стоявшего на обочине дороги. В результате наезда на месте погиб 28-летний полицейский Константин Мелека.
Тест на алкоголь обнаружил в выдыхаемом воздухе водителя BMW 0,86 мг/л алкоголя, а в крови – 1,63 г/л. Мужчина полностью признал свою вину.
Стоит отметить, что в тот же день счеты с жизнью свела 18-летняя девушка водителя. Пока не известно, что ее побудило сделать этот шаг, но накануне ее допросили полицейские, так как перед смертельным ДТП молодой человек подвез ее до дома.
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