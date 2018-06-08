Пьяный водитель сбил девочку-подростка в Приднестровье

Участниками дорожно-транспортного происшествия в селе Дубово стали двое местных жителей: 27-летний мужчина и 14-летняя девочка.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, сельчанин управлял автомобилем марки Ford, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сбил несовершеннолетнюю, которая стояла на проезжей части рядом с тротуаром и общалась с приятелями.

Девочку доставили в фельдшерско-акушерский пункт, откуда бригада скорой помощи перевезла ее в Центральную районную больницу. Врачи лечебного учреждения госпитализировали пациентку в хирургическое отделение с диагнозом «Тупая травма живота».

Факт нахождения водителя за рулём в состоянии алкогольного опьянения подтверждён результатами медицинского освидетельствования. Проводится проверка.