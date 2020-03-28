Пьяный водитель пытался скрыться от патрульных, но врезался в дерево

Пьяный водитель пытался скрыться от патрульных, но врезался в дерево

Ночью 26 марта автоинспекторы в Бендерах увидели подозрительный Volkswagen. Водитель резко увеличил скорость, поменял маршрут и через несколько метров врезался в дерево.

Водитель покинул салон и попытался сбежать, пишет mvdpmr.org. Его задержали в чужом огороде.

В ходе разбирательства выяснилось, что 18-летний парень сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Увидев патрульную машину, хотел скрыться, но не смог справиться с управлением.

В отношении нарушителя проводится проверка. За пьяное вождение ему грозит лишение права управлять транспортными средствами сроком до полутора лет.

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