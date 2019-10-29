Пьяный водитель пытался сбежать от полицейских в Дрокии (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл 27 октября в Дрокии. Патрульные инспекторы заметили автомобиль Opel Astra, который двигался хаотично.

Водитель проигнорировал требования патрульных остановиться и ускорился, пытаясь сбежать от правоохранителей. Нарушитель двигался во время тумана на большой скорости, периодически выезжая на встречную полосу, тем самым ставя под угрозу жизни остальных участников дорожного движения. В результате, после двухчасовой погони, водителя удалось остановить на въезде в Единцы.

Задержанным оказался 42-летний житель Окницы. Во время задержания от него исходил сильный запах алкоголя. Тест показал 0,82 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На имя нарушителя было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.