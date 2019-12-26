Пьяный водитель пытался подкупить патрульных, предложив им 500 евро

Пьяный водитель пытался подкупить патрульных, предложив им 500 евро

Молодой человек бы задержан после того, как попытался подкупить двух инспекторов патрульной полиции, которые поймали его пьяным за рулём. Инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в селе Коржеуць Бричанского района.

Согласно полученным данным, патрульные остановили автомобиль, которым управлял 23-летний молодой человек. В результате прохождения теста на алкоголь было установлен, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,55 мг/л алкоголя. Чтобы сохранить водительское удостоверение и не нести уголовную ответственность, мужчина решил подкупить патрульных. Пока он обговаривал сумму с одним полицейским, второй сообщил о попытке дачи взятки в органы по борьбе с коррупцией.

Водитель был задержан с поличным в момент передачи 500 евро. Теперь ему грозит уголовная ответственность не только за вождение в нетрезвом виде, но и за активную коррупцию, передаёт deschide.md.

Напомним, что вчера в Бричанах случилась страшная авария. Пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика, который отправился колядовать. Мужчина был задержан на 72 часа, а ребёнок доставлен в больницу в состоянии комы.

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