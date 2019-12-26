Пьяный водитель пытался подкупить патрульных, предложив им 500 евро

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Молодой человек бы задержан после того, как попытался подкупить двух инспекторов патрульной полиции, которые поймали его пьяным за рулём. Инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в селе Коржеуць Бричанского района.

Согласно полученным данным, патрульные остановили автомобиль, которым управлял 23-летний молодой человек. В результате прохождения теста на алкоголь было установлен, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,55 мг/л алкоголя. Чтобы сохранить водительское удостоверение и не нести уголовную ответственность, мужчина решил подкупить патрульных. Пока он обговаривал сумму с одним полицейским, второй сообщил о попытке дачи взятки в органы по борьбе с коррупцией.

Водитель был задержан с поличным в момент передачи 500 евро. Теперь ему грозит уголовная ответственность не только за вождение в нетрезвом виде, но и за активную коррупцию, передаёт deschide.md.

Напомним, что вчера в Бричанах случилась страшная авария. Пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика, который отправился колядовать. Мужчина был задержан на 72 часа, а ребёнок доставлен в больницу в состоянии комы.