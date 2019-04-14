Пьяный водитель намеревался покинуть место ДТП, но был задержан патрульными (ВИДЕО)

Пьяный водитель намеревался покинуть место ДТП, но был задержан патрульными (ВИДЕО)

Инцидент произошел накануне на столичном бульваре Дечебал. Прибыв на место происшествия, патрульные увидели автомобиль марки Ford Fiesta, который врезался в парапет, а рядом с ним – мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который, к тому же, агрессивно себя вел. 

На требование правоохранителей предъявить документы последовал категорический отказ. Более того, мужчина попытался покинуть место ДТП и не успокаивался, как его просили это сделать полицейские. В связи с этим последние были вынуждены надеть на него наручники.

Впоследствии мужчина был доставлен в участок для документирования дела и установления обстоятельств аварии.

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