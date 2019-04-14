Пьяный водитель намеревался покинуть место ДТП, но был задержан патрульными (ВИДЕО)

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Инцидент произошел накануне на столичном бульваре Дечебал. Прибыв на место происшествия, патрульные увидели автомобиль марки Ford Fiesta, который врезался в парапет, а рядом с ним – мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который, к тому же, агрессивно себя вел.

На требование правоохранителей предъявить документы последовал категорический отказ. Более того, мужчина попытался покинуть место ДТП и не успокаивался, как его просили это сделать полицейские. В связи с этим последние были вынуждены надеть на него наручники.

Впоследствии мужчина был доставлен в участок для документирования дела и установления обстоятельств аварии.