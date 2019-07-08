Пьяный водитель Mitsubishi спровоцировал ДТП, в результате которого пострадал пассажир

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Инцидент произошёл вчера, 7 июля, в селе Глиное Слободзейского района. В результате аварии пострадал 32-летний тираспольчанин.

По данным mvdpmr.org, водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, не справился с управлением и совершил столкновение с Mercedes. Медицинская помощь понадобилась пассажиру японского авто. С ушибленной рвано-резаной раной правой лопаточной области его госпитализировали в центральную районную больницу. В ходе разбирательства было установлено, что 30-летний тираспольчанин, управлявший Mitsubishi, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в минувшие выходные на территории Приднестровья было зарегистрировано 13 ДТП. В результате одного пострадал человек, а остальные 12 ДТП связаны только с механическими повреждениями транспорта. Среди основных причин возникших аварийных ситуаций – несоблюдение безопасной дистанции и интервала, невнимательность при движении задним ходом. По всем фактам проводятся проверки.