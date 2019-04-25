Пьяный водитель и его пассажир госпитализированы после серьёзной аварии с участием такси (ФОТО)

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23-летний водитель, который находился за рулём в нетрезвом состоянии, и его 20-летний пассажир были госпитализированы после того, как автомобиль марки BMW, в котором они находились, столкнулся с машиной службы такси.

Инцидент произошёл минувшей ночью на бульваре Дачия сектора Ботаника, передаёт protv.md. BMW врезался в машину службы такси марки Toyota, за рулём которой находилась 45-летняя женщина. В результате столкновения BMW перевернулся, а второй автомобиль оказался в кювете. Молодые люди были госпитализированы.

Виновному в аварии водителю грозит штраф в размере до 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. А по факту нахождения за рулём в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено уголовное дело.