Пьяный водитель хотел подкупить патрульных, но был пойман с поличным сотрудниками НАЦ

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Водитель был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра и Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД после того, как попытался дать взятку патрульным, поймавшим его пьяным за рулём.

Инцидент произошёл вчера, 24 января, в муниципии Комрат, пишет deschide.md. Водитель, 30-летний молодой человек, ехал на автомобиле марки Opel Vectra, его остановил экипаж патрульных.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался дать полицейским взятку в размере 3 500 леев и 150 долларов, чтобы у него не забирали водительское удостоверение. Более того, он рассчитывал, что за взятку он не пройдёт тест на алкоголь, однако был пойман с поличным сотрудниками НАЦ и Службы внутренней безопасности и антикоррупции.