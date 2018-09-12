Пьяный водитель, хаотично ехавший по Кишиневу, остановлен столичной полицией

Автомобиль, странно ехавший по улице Соколень, а потом и вовсе остановившийся на перекрестке, привлек внимание патрульных.

Машину остановили, а водителю предложили проверить содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе посредством аппарата Dragger. От процедуры мужчина отказался, отдав предпочтение обследованию у врача. В итоге у него обнаружено 1,17 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает максимально допустимое значение в 7 раз, пишет publika.md.

55-летний водитель признал вину, рассказав, что употребил пива с друзьями, после чего сел за руль. Автомобиль в итоге был отправлен на штрафстоянку, а горе-водителю грозит штраф в размере до 42 тысяч леев, а также лишение прав на срок до 5 лет.