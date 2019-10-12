Пьяный в стельку водитель был пойман патрульными в Кишинёве: его сразу лишили прав (ВИДЕО)

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Было установлено, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 1,27 мг/л алкоголя. В связи с этим он был лишён водительского удостоверения.

Инцидент был зарегистрирован вчера, 11 октября, в столичном секторе Ботаника. Патрульные остановили автомобиль марки Toyota, водитель которого нарушил ПДД. В ходе беседы сотрудники НИП заметили, что мужчина за рулём находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал, что в выдыхаемом 38-летним водителем воздухе содержится 1,27 мг/л алкоголя. Мужчину лишили водительского удостоверения, ему предстоит пройти все юридические процедуры.

Стоит отметить, что в период с 4 по 10 октября на территории страны произошло 46 серьёзных ДТП, в результате которых 8 человек погибли, а 66 – получили травмы различной степени тяжести.