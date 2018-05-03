“Пьяный” урок вождения и неуступчивость: причины двух ДТП в Дубоссарах (ФОТО)

Обе аварии произошли в городе с разницей в несколько дней.

В первом случае, произошедшем ночью 28 апреля, двое 23-летних подвыпивших молодых человека решили, что одному из них необходимо срочно научиться вождению автомобиля. Для этих целей они решили использовать “ВАЗ-2101”, принадлежащих одному из них. При этом его “ученик” ни дня не проучился в автошколе и не имел навыков езды.

– Сев за руль авто и проехав около 200 м, горе-водитель не справился с управлением и врезался в забор дома № 35. Однако это обстоятельство пыл «героев» не остудило. Выехав на дорогу, они продолжили свой путь. Ещё через несколько десятков метров у «Жигулей» отвалилось левое переднее колесо. Молодые люди выбрались из салона и отправились домой пешком, – сообщает МВД Приднестровья.

Впоследствии оба приятеля были задержаны очевидцами «пьяного урока».

Вторая авария случилась 1 мая: 32-летний водитель Fiat, выезжая с заправки, не уступил дорогу Hyundai, как того требовали правила.

В результате обоих ДТП никто не пострадал. По результатам проведённых разбирательств в отношении троих нарушителей составлены административные протоколы.