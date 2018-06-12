Пьяный тираспольчанин запустил бутылку алкоголя в приятельницу, но повредил две машины

Пьяный тираспольчанин запустил бутылку алкоголя в приятельницу, но повредил две машины

Девушке удалось увернуться от летевшей в неё двухлитровой бутылки пива, но ёмкость ударилась сначала о крышу такси, а потом о крыло стоявшего рядом BMW.

По данным МВД Приднестровья, конфликт 30-летнего жителя Тирасполя с его приятельницей произошёл на улице Федько около двух часов ночи. Словесные аргументы не помогли, и в гневе пьяный мужчина запустил в знакомую двухлитровой бутылкой пива.

Девушка сумела увернуться, а ёмкость ударилась сначала о крышу припаркованного на стоянке такси марки Toyota, а затем о крыло соседнего BMW. Таксист сообщил о произошедшем в дежурную часть. Ночному скандалисту теперь предстоит оплатить ремонт обоих автомобилей.

По факту умышленного повреждения имущества проводится разбирательство.

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