Пьяный тираспольчанин сел за руль автомобиля и сбил женщину

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Инцидент произошёл в селе Суклея. 32-летний тираспольчанин в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением Audi и совершил наезд на пешехода. Жительница села 54-х лет отделалась ушибами.

Как сообщает mvdpmr.org, ещё одно ДТП с участием нетрезвого водителя зафиксировано в селе Дойбаны-1 Дубоссарского района. Не справился с управлением Audi 54-летний мужчина. Выехав за пределы проезжей части, автомобиль наехал на столб. В результате аварии 50-летняя пассажирка получила травмы головы.

Водители были отстранены от управления транспортными средствами и доставлены на медицинское освидетельствование. Исследования подтвердили факты алкогольного опьянения. За езду в нетрезвом состоянии автолюбители понесут административную ответственность.