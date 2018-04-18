Пьяный тираспольчанин пытался утопиться в Днестре

Жизнь 54-летнего мужчины, прыгнувшего с моста, спас бдительный прохожий.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, двигаясь на своём велосипеде по Кицканскому мосту через Днестр, 37-летний тираспольчанин обратил внимание на характерный всплеск воды. Обнаружив в реке человека, он немедленно бросился на помощь, вытащил его на берег, вызвал бригаду медиков и сообщил в милицию.

Как выяснилось, «ныряльщик» находился под воздействием алкоголя. Мужчина госпитализирован в ГУ «РКБ».