Пьяный тираспольчанин пытался утопиться в Днестре

Пьяный тираспольчанин пытался утопиться в Днестре

Жизнь 54-летнего мужчины, прыгнувшего с моста, спас бдительный прохожий. 

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, двигаясь на своём велосипеде по Кицканскому мосту через Днестр, 37-летний тираспольчанин обратил внимание на характерный всплеск воды. Обнаружив в реке человека, он немедленно бросился на помощь, вытащил его на берег, вызвал бригаду медиков и сообщил в милицию.

Как выяснилось, «ныряльщик» находился под воздействием алкоголя. Мужчина  госпитализирован в  ГУ «РКБ».

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md