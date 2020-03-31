Пьяный мужчина до смерти избил сожительницу

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В милицию поступило сообщение от тираспольчанки. Она рассказала, что её сосед обнаружил тело сожительницы без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть 31-летней женщины.

На теле жертвы обнаружили следы побоев, пишет mvdpmr.org. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний ранее неоднократно судимый сожитель покойной.

Мужчина признался, что днём они вместе выпивали. Возник конфликт, в ходе которого он избил женщину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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