Пьяный слесарь сел за руль трактора и попал на нём в ДТП (ФОТО)

Пьяный слесарь сел за руль трактора и попал на нём в ДТП (ФОТО)

В милицию с заявлением обратился сотрудник агрофирмы. Мужчина сообщил, что на территории тракторной бригады в Слободзейском районе обнаружил повреждённую сельскохозяйственную технику.

Как сообщает mvdpmr.org, в ходе разбирательства было установлено, что трактор попал в ДТП. Всё произошло в поле, вблизи села Карагаш. Как выяснилось, за рулём в тот момент находился 29-летний житель села Коротное, работавший слесарем на фирме. У сельчанина нет водительского удостоверения, к тому же он находился в состоянии опьянения. Мужчина не справился с управлением, в результате чего трактор выехал за пределы грунтовой дороги и перевернулся.

Осознав содеянное, работник обратился к приятелю за помощью. Используя другой трактор, они перевернули повреждённый транспорт и отбуксировали его на территорию бригады.

Горе-водитель привлечён к административной ответственности. По факту повреждения имущества разбирательство продолжается.

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