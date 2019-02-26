Пьяный рыбничанин “разобрался” с женой ударом ножа в сердце

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22 февраля супружеская пара из села Колбасна Рыбницкого района отметила 45-летний юбилей совместной жизни. На следующий день в доме всё ещё оставались гости: дети и внуки. В тот вечер между изрядно выпившими супругами возник конфликт.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 67-летний мужчина в гневе ударил жену по лицу. Находившаяся рядом невестка оттолкнула нападавшего, однако тот схватил с подоконника кухонный нож и нанёс супруге удар в область сердца. Ранение оказалось смертельным: 66-летняя хозяйка дома скончалась на месте.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, признавшего свою вину. Обстоятельства инцидента выясняются.