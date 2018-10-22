Пьяный приднестровец намеревался похитить телевизор из магазина, но был задержан с поличным

Пьяный приднестровец намеревался похитить телевизор из магазина, но был задержан с поличным

О том, что кто-то ночью пытается пробраться в магазин, расположенный в переулке Безымянный в Слободзее, хозяин помещения увидел из окна своей квартиры. Направившись к магазину, он попутно позвонил в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, потерпевший обнаружил, что неизвестный, отжав металлопластиковое окно, проник в подсобное помещение. Злоумышленник намеревался похитить телевизор.

К этому времени на место происшествия подоспел экипаж ДПС, нёсший службу по охране общественного порядка. Правонарушитель стал размахивать кухонным ножом. К мужчине были применены приёмы рукопашного боя и спецсредства – наручники.

Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель города, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится следствие, возбуждено уголовное дело. 

 

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