Пьяный приднестровец чуть не убил сожительницу и себя из охотничьего ружья на Крещение

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Отметив праздник с друзьями, мужчина в состоянии сильного подпития вернулся домой.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, слова о вреде пьянства, вырвавшиеся из уст рассерженной любимой, ему не понравились, и даже больше: нарушили его душевное равновесие. Общение переросло в ссору с взаимными упрёками и оскорблениями. Обиженный мужчина удалился в сарай, вернувшись вооружённым «обрезом». Сетуя на непонимание со стороны сожительницы, направил оружие в сторону женщины, угрожая убить её и себя, подчеркнув, что «терять ему нечего».

Испуганной потерпевшей удалось вырваться. За помощью она обратилась к соседке, затем вызвала милицию. Позже сельчанка пояснила правоохранителям, что спиртным сожитель злоупотребляет систематически, конфликты в их доме – не редкость. Однако в этот раз угрозу она восприняла реально.

Вооружённый скандалист был задержан. По факту угрозы убийством проводится доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.