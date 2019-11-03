Пьяный полицейский спровоцировал ДТП в столице и пытался скрыться с места происшествия (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл вчера вечером на улице Мария Драган в столичном секторе Чеканы. Пьяный полицейский спровоцировал аварию и пытался скрыться с места происшествия, однако его остановил гражданский активист.

По данным портала deschide.md, полицейский не первый раз позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. На этот раз ему грозит увольнение. Момент аварии и дальнейшие действия полицейского попали на камеру гражданского активиста, который не позволил нарушителю сбежать с места ДТП.

Согласно полученным данным, полицейский работает в качестве офицера уголовного розыска Инспектората полиции сектора Чеканы. Ранее он уже нарушал закон и употреблял спиртные напитки даже на рабочем месте. После этого случая государственный секретарь МВД Януш Ерхан распорядился провести экстренное служебное расследование, по завершении которого полицейский должен быть отстранён от должности.

Как сообщает пресс-служба полиции, прибывшая на место ДТП оперативная группа установила, что за рулём машины Nisan Micra, которая врезалась в автомобиль Opel Vectra, находился 39-летний сотрудник полиции ИП Чекан. В результате прохождения теста н алкоголь было установлено, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 1,24 мг/л алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За вождение в нетрезвом виде полицейскому грозит лишение водительских прав.