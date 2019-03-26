Пьяный подросток за рулём сбил старушку в Ниспоренском районе

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81-летняя женщина была доставлена в районную больницу Ниспорен после того, как её сбил автомобиль. За рулем машины находился 16-летний подросток, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 24 марта, в селе Милешты Ниспоренского района, пишет tv8.md. Подросток хотел перепарковать машину, и во время этого манёвра не заметил женщину, идущую по дороге. В результате этого женщина была сбита автомобилем марки Skoda Felicia. Позже выяснилось, что принадлежит приятелю несовершеннолетнего.

По данным полиции, тест показал концентрацию алкоголя 0,41 мг/л. Инспекторат полиции Ниспорен расследует это дело. Владелец автомобиля так же будет наказан за нарушение, поскольку разрешил несовершеннолетнему управлять автомобилем.