Пьяный подросток спровоцировал ДТП в Ниспоренах и сбежал

Пьяный подросток спровоцировал ДТП в Ниспоренах и сбежал

В селе Милешты Ниспоренского района произошла авария с участием автомобиля, за рулём которого находился несовершеннолетний юноша.

По данным полиции, в момент ДТП 16-летний парень был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он врезался в другой автомобиль, за рулём которого находилась женщина, после чего скрылся с места аварии, пишет publika.md. В результате инцидента водительнице понадобилась помощь врачей.

Несовершеннолетнего вскоре поймали. Тест на алкоголь выявил, что в выдыхаемом юношей воздухе содержалось 0,41 мг/л алкоголя. Органы правопорядка ведут расследование.

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