Пьяный подросток поехал кататься на отцовской машине и попал в ДТП (ФОТО)

Пьяный подросток поехал кататься на отцовской машине и попал в ДТП (ФОТО)

Ночью 20 апреля автоинспекторы в Тирасполе заметили Opel, который петлял по дороге. Водителя попытались задержать. Вместо остановки он резко вывернул руль и на скорости влетел в террасу кафе, а также снёс дорожный знак.

Как пишет mvdpmr.org, за рулём находился 15-летний подросток. Вместе с ним ехал его 17-летний приятель. Оба были пьяны, но в результате ДТП не пострадали. Машину юноша взял втайне от отца, чтобы покататься.

Обстоятельства инцидента выясняются. Родителям несовершеннолетнего придётся выплатить штраф.

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