Пьяный отец с двумя детьми в авто врезался в столб (ВИДЕО)

Пьяный отец с двумя детьми в авто врезался в столб (ВИДЕО)

28-летний житель Криулян сел за руль нетрезвым и врезался в столб. Авария произошла накануне в селе Чимишень Криулянского района.

По данным НИП, в салоне с мужчиной находились двое несовершеннолетних. Было установлено, что отец забрал детей 3 и 5 лет из детского сада, после чего заехал в гости к приятелю. В гостях мужчина выпил, а после этого усадил малышей в машину и поехал домой. По дороге он не справился с управлением и врезался в электрический столб.

Несовершеннолетние с травмами были доставлены в Детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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