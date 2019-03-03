Пьяный отец чуть не зарезал пришедшего на подмогу матери сына

Пьяный отец чуть не зарезал пришедшего на подмогу матери сына

23-летний молодой человек попал в тяжелом состоянии в больницу после того, как его пырнул ножом собственный отец, который был пьян. Инцидент произошел вчера вечером в селе Григорьевка Сынжерейского района. 

По информации полиции, 58-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. Увидевший конфликт сын пары попытался утихомирить мать и отца, но в итоге подрался с последним. Разъяренный мужчина схватил нож и ударил им сына в спину. Молодого человека доставили в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет protv.md.

 

 

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