Пьяный мужчина устроил дебош в Больнице скорой помощи

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Настоящий переполох в Больнице скорой помощи устроил вчера пьяный 25-летний мужчина. Он оскорблял врачей и агрессивно себя вел. Медикам пришлось вызвать полицейских, которые сопроводили дебошира в участок.

Врачи не уточнили, нуждался ли сам молодой человек в медицинской помощи или он оказался в Больнице скорой помощи по другой причине. Теперь парню грозит до 1 250 леев штрафа, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что до недавних пор в Больнице скорой помощи был дежурный полицейский пост, но его закрыли. По словам пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинёв Светланы Скрипник, в подобных ситуациях следует звонить в службу 112.