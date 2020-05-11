Пьяный мужчина ударил приятеля ножом в живот. Потерпевший госпитализирован

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9 мая в Бендерах зафиксирован случай причинения средней тяжести вреда здоровью. Поздним вечером после совместного распития спиртного возник конфликт между двумя знакомыми 36 и 39 лет.

Старший из мужчин, ранее неоднократно судимый горожанин, в ходе ссоры ударил младшего кухонным ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в Бендерскую городскую больницу, пишет novostipmr.com.

Предполагаемое орудие преступления изъято. По факту случившегося проводится проверка.

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