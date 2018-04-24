Пьяный мужчина пытался ограбить филиал банка на Рышкановке (ВИДЕО)

Инцидент произошёл минувшей ночью в столице.

Согласно информации полиции, молодой человек разбил камнями дверь, после чего сработала сигнализация, и на место происшествия прибыл батальон быстрого реагирования, передаёт publika.md. Мужчину удалось задержать. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник получил травму локтя, поэтому ему оказали первую медицинскую помощь, а после сопроводили в инспекторат полиции для выяснения обстоятельств.

Как выяснилось позже, мужчина живёт недалеко от филиала банка, на чьё имущество покушался. Подозреваемый полностью признал свою вину. По его словам, он решился на преступление, так как ему срочно понадобились деньги.

Мужчину задержали на 72 часа. На данный момент ведётся следствие.

Напомним, что вчера острый нюх служебной овчарки вывел Пограничную полицию на вора.